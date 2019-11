Disagi e scosse, ma i volontari molisani non si fermano in Albania

TERMOLI. Sono arrivati in Albania ieri mattina e subito hanno trovato difficoltà forse impreviste. I collegamenti telefonici sono costosi e difficili e c’è chi è corso ai ripari andando a dotarsi di Sim locali. I volontari molisani, sia della colonna mobile della Protezione civile regionale, sia la Misericordia, sono sbarcati a Durazzo, al porto. Altra problematica, quella di dislocarsi in tempo utile, risolta nel pomeriggio e subito dopo c’è stato lo stop alle ricerche e ai soccorsi a causa della scossa da 5.2 di magnitudo, sulla costa albanese.

La colonna mobile, formata da numerose associazioni, si è fermata nella stessa Durazzo, mentre la Misericordia è a Themune, dove ieri c’erano ancora mezzi e soccorritori che scavavano tra le macerie per cercare dei sopravvissuti. Ieri sera è giunta anche la nota della responsabile della Protezione civile, Alberta De Lisio. «I nostri ragazzi e ragazzi sono arrivati a Durazzo alle undici di mattina circa. Siamo stati in contatto telefonico fino quasi alle quattro stanotte quando poi naturalmente abbiamo perso il segnale per via della navigazione in mare aperto. Angelo e i 35 volontari della nostra colonna mobile da mercoledì pomeriggio ci stanno aggiornando con foto raccontandoci i momenti importanti in cui si “costruisce” un campo, che diventa la casa e il ristoro di sfollati e soccorritori.

Voglio condividere con voi l’emozionante video che mi hanno quindi mandato da Durazzo, girato da una volontaria che era sul posto e che ha girato all’uscita della nostra “spedizione” fuori dal porto diretta alla sua postazione. Possiamo essere tutti fieri della nostra Regione».