Vigili del fuoco in via Adriatica Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Incendio che ha mandato in fumo la cucina a gas di un anziano signore che abita in via Adriatica al numero civico 42 questa mattina.

Il proprietario dell'appartamento ha messo sul fuoco una pentola per cucinare del cibo, probabilmente distratto da qualche altra faccenda non ha prestato attenzione alla pentola che nel frattempo è andata in ebollizione e poi bruciando il contenuto della stessa ha sprigionato fiamme, forse anche a causa della presenza di olio e in un batter d'occhio si è prodotto un principio d'incendio che per fortuna e rimasto circoscritto solo alla cucina a gas.

Per fortuna solo grande spavento per l'anziano, subito è scattato l'allarme sono stati allertati i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoliche in pochi minuti sono giunti sul posto e hanno estinto il rogo domestico che rischiava di espandersi pericolosamente nelle altre stanze.