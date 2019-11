Lo scontro in via Asia Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Ennesimo scontro in via Asia, intorno alle 12.30, nei pressi della rotatoria che porta in via India e in via Giappone. Ormai non si contano più gli incidenti stradali avvenuti negli ultimi mesi in quel luogo.

Stavolta l'impatto ha coinvolto una Fiat Panda e una Toyota. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e le forze dell'ordine, per rilevare il sinistro e disciplinare la circolazione. I due conducenti, A. R. di 36 anni e la signora S. C. di 59 sono stati soccorsi sul posto, senza il trasferimento all'ospedale San Timoteo.