TERMOLI. Finisce la disavventura giudiziaria di Aly Soliman, che dopo aver trascorso oltre un mese di prigione 5 anni fa, è stato assolto dal tribunale di Larino, con sentenza di giovedì scorso. Vi ricordate la faccenda del sindacalista Ugl, arrestato dalla squadra Mobile di Campobasso il 15 settembre del 2014 e rinviato a giudizio dal Gip frentano, su richiesta dell’allora Pm Carrai, con l’accusa di estorsione in danno di un presidente di una cooperativa sociale che gestiva una casa di riposo a Morrone nel Sannio? L’accusa sarebbe consistita nel fatto che il sindacalista, tutelando otto lavoratori impiegati dalla cooperativa Spes avrebbe preteso dei soldi per evitare vertenze legali. Ebbene, ieri lo scorso 28 novembre, il giudice monocratico del tribunale di Larino, Tiziana Di Nino, ha assolto Soliman dall'accusa di estorsione.

Dopo una discussione terminata con la richiesta del Pm e della stessa parte civile di condannare l’imputato a 3 anni ed una multa di 2000 euro oltre il risarcimento alla parte offesa, il magistrato giudicante ha accolto in pieno la richiesta di assoluzione di Soliman avanzata dal penalista Gaetano Caterina dopo un’arringa durante la quale lo stesso ha confutato tutte le tesi accusatorie. Inoltre, lo stesso Caterina ha stigmatizzato l’accanimento dell’allora Pm nei confronti del suo assistito, malgrado poi l’accusa non avesse depositato nemmeno una lista dei testi nel processo a sostegno appunto dell’accusa contestata, così come la parte civile.

Il difensore, puntando sulla non credibilità del presidente della cooperativa, parte civile costituita, che pur lamentando l’estorsione subita non aveva informato di tale fatto gli altri amministratori e nemmeno le forze dell’ordine, ha evidenziato che la richiesta di somme di danaro riferita dalla persona offesa era intervenuta dopo che nel luglio 2014 i lavoratori avevano sottoscritto un accordo sindacale con il quale rinunciavano ad ogni pretesa in cambio di euro 500 cadauno poi mai versate e di rassicurazioni circa la stabilità sul posto di lavoro, anche questo perso dopo pochi mesi. In sostanza i lavoratori lamentavano di lavorare 8 ore invece di 4 ore, oltre allo straordinario mai pagato, al pagamento in nero delle quattro ore, ed al mancato pagamento di 13, 14 e ferie per una somma complessiva lorda ammontante a circa 590 mila euro. Infatti, quello che sembrava all'epoca dei fatti una povera vittima di un sindacalista spregiudicato in realtà invece era un imprenditore che i dipendenti contestavano fortemente tanto da rivolgersi al sindacalista che aveva promosso il contenzioso poi risoltosi con l’accordo.

Aly Soliman aveva solo e correttamente chiesto al presidente della cooperativa di rigare diritto e di cessare tale comportamento in danno di 8 poveri lavoratori, tutte donne, che assistevano gli anziani ospiti della struttura

Solo allora il presidente della Spes si era rivolto alla Procura denunciando una estorsione poi ritenuta insussistente dal Tribunale. Così, dopo 5 lunghi anni il tribunale di Larino, con l’assoluzione di Soliman ha stabilito la verità dei fatti restituendo allo stesso la dignità di uomo, di padre di famiglia e di sindacalista serio.