In fiamme canna fumaria, Vigili del fuoco tempestivi in via Giappone

TERMOLI. Prende fuoco una canna fumaria in uno stabile di via Giappone, a Termoli. Nel tardo pomeriggio di oggi, in appena 4 minuti, dopo la segnalazione alla sala operativa del 115, come cronometrato da una condomina, i Vigili del fuoco del distaccamento di Pantano Basso sono giunti sul posto e hanno estinto le fiamme sprigionatesi all'interno del manufatto, riportanto la situazione alla normalità. «Voglio ringraziare ed elogiare i Vigili del fuoco, sin dalla chiamata di soccorso al centralino, per la loro tempestività, umanità, cortesia, disponibilità e professionalità. In un Paese come l'Italia che troppo spesso evidenzia limiti e lati negativi, sottolineare l'impegno quotidiano dei pompieri è doveroso, rappresentano il meglio che abbiamo».