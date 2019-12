Si sente male a una festa, 16enne rischia il coma etilico

CAMPOBASSO. Eccessi continui, nell'uso e nel consumo di droga e di alcol, sempre più spesso i giovani coinvolti nel disagio protagonisti di episodi di cronaca. L'ultimo è avvenuto qualche sera fa, a Campobasso. Un 16enne era stato invitato a una festa e mentre si divertiva con gli amici ha improvvisamente accusato un malore. A soccorrerlo i medici del 118, che giunti in ambulanza l'hanno trasferito subito al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. I fatti sono avvenuti in un locale pubblico, circostanza che ha indotto la Polizia, con gli agenti della squadra mobile, a effettuare i dovuti accertamenti. Somministrare alcolici a un minore, come in questo caso, è costata al titolare mille euro di sanzione e ci potrebbero essere ulteriori strascichi. Il 16enne, infatti, stava per andare in coma etilico.