Rifiuti e buste di immondizia lanciati sui terreni del padre del sindaco Silvestri

CAMPOMARINO. «Sono mesi che cerco di portare un po’ di ordine e pulizia in questo paese, primo perché ho fatto tante battaglie quando ero in minoranza, due perché è il mio paese e tre perché nulla di buono si può' costruire se prima non si dànno ordine e pulizia».

Lo dichiara con un po’ di amarezza, e dopo scoprirete perché, l’assessore all’Ambiente del comune di Campomarino, Antonio Saburro.

«Ho accettato la sfida, ho voluto io l’ambiente, proprio perché abituato ad affrontare le sfide senza nascondermi.

Però una cosa devo dirla, mai avrei pensato che la maggior parte degli incivili che sporcano il nostro territorio fossero miei concittadini. Tanti ne ho pizzicato in questi mesi, insieme alla struttura del settore Ambiente del comune e alla ditta che pulisce il territorio, ma evidentemente sono ancora pochi. Sabato sera, parlando con un cittadino, io e il sindaco Silvestri siamo venuti a conoscenza del gesto compiuto a bordo strada del lotto di terreno in piena campagna di proprietà del padre del sindaco, sono stati buttati rifiuti. Sarà stato un caso? Io credo più un dispetto. Sarà dura, ma continuerò a fare il mio lavoro e a farlo con passione, con la speranza di dare a tutti voi e perché no, anche a me stesso, un territorio più pulito».