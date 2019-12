BONEFRO. Il sindaco di Bonefro Nicola Giovanni Montagano si trasforma in reporter. «Chi inquina, paga! I Carabinieri della Stazione di Bonefro, mentre svolgevano servizio di pattuglia, notavano una persona intenta a scaricare dall'autovettura un vecchio televisore, lungo una strada di campagna in agro di Bonefro. Accertata la violazione, hanno comminato al responsabile una sanzione pari ad Euro Seicento. Grazie per al prezioso operato dei nostri Carabinieri, guidati dal Maresciallo Mosiello, diamo un segnale forte di contrasto all’esecrabile fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, ha commentato il sindaco di Bonefro, Nicola Montagano. #carabinieri