Auto contro scooter all'ingresso della "Fontana"

TERMOLI. Via Madonna delle Grazie e via Pertini, un incrocio che troppo spesso è teatro di incidenti stradali. Stamani, intorno alle 8, solito copione. Come sovente accade auto contro scooter, giusto all'imbocco della discesa che conduce al centro commerciale La Fontana.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza e la Polizia, per i rilievi e per disciplinare la circolazione, già molto intensa a quell'ora. Il conducente del motociclo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Il ferito è un 17enne.