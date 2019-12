Principio d'incendio in un ufficio della zona artigianale, arriva il 115

TERMOLI. Principio d'incendio negli uffici di un'azienda ubicata alla zona artigianale di Termoli, in via Arti e Mestieri. Per fortuna a prendere fuoco solo un mobiletto, anche se il rischio che le fiamme estendessero il loro raggio è stato concreto. Ad avvertire i Vigili del fuoco, intervenuti come sempre tempestivamente, gli stessi titolari, allarmati dal fatto che il fumo avesse invaso quasi completamente la stanza.

Il rogo ha interessato anche una parte dell'impianto elettrico. Gli uomini del distaccamento del 115 di contrada Pantano Basso sono riusciti a estinguere le fiamme e far cessare l'emergenza nel giro di poco, riportando la situazione sotto controllo.

In corso le indagini per risalire all'origine dell'incendio.