Stroncato da un infarto mentre è a scuola di ballo, muore un 66enne

TERMOLI. Un altro lutto a Termoli, sempre per arresto cardio-circolatorio, ma non sul posto di lavoro. Stavolta il decesso è sopraggiunto mentre un 66enne si trovava in una palestra, dove stava seguendo una lezione alla scuola di ballo, nella zona artigianale di Termoli.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 Molise, assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e i Carabinieri della compagnia di Termoli. Purtroppo, i medici non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso.