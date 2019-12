Scoppia la gomma di un bus, ma per fortuna era senza passeggeri

TERMOLI. Scoppia uno pneumatico su via Pertini a un autobus della Gtm, che per fortuna era senza passeggeri, in quanto stava per entrare in servizio come corsa scolastica di fine giornata. Il conducente, con prontezza, ha accostato il veicolo in attesa del soccorso tecnico, intervenuto per sostituire la gomma esplosa. La corsa è stata coperta con un altro mezzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.