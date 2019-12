Investita in via Martiri della Resistenza, 56enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Una docente 56enne di San Martino in Pensilis, M. I., è stata investita da un'autovettura nella mattinata di oggi in via Martiri della Resistenza, poco dopo l'incrocio con via De Gasperi, in direzione Nord.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasferito la donna, che per fortuna non ha subito conseguenze significative, al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, per farla sottoporre a tutti gli accertamenti del caso.

Rilievi del sinistro e disciplina della circolazione affidati alla Polizia municipale di Termoli.