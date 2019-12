Donna va in escandescenze a più riprese, 118 e forze dell'ordine chiamate in centro

TERMOLI. Pomeriggio impegnativo nella zona della stazione ferroviaria, dal tardo pomeriggio e fino alla serata di oggi. Una donna di origini bonefrane, che sovente bazzica in via Duca degli Abruzzi e dintorni, è andata in escandenscenze più di una volta, prima nel perimetro della stazione ferroviaria e quindi vicino al capolinea degli autobus urbani.

Sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 in almeno due occasioni, nell'ultima anche coi volontari della Misericordia in ambulanza, nel tentativo di placarne l'animo esagitato.