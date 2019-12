Ai domiciliari il 38enne trovato con pistola e arnesi da scasso

LARINO. Si è tenuta questa mattina, presso il Tribunale di Larino, l'udienza di convalida dell'arresto di P.M., il 38enne di San Salvo già noto alle Forze dell'Ordine e trovato in possesso di una arma da fuoco con matricola abrasa (Leggi).

L'uomo era stato sorpreso dai militari all'interno di un parcheggio di un centro commerciale in territorio molisano mentre era in compagna di altre due persone. Dai primi controlli della sua auto non era emersa nessuna irregolarità.

Successivamente i militari hanno ispezionato un'altra vettura nella sua disponibilità ed in questa è stata trovata l'arma con all'interno 7 proiettili, oltre ad un martello e un cacciavite di grosse dimensioni, un bastone in legno della lunghezza di circa un metro.

Il Gip Federico Scioli ha accolto la richiesta dei domiciliari, mentre il Pm Marianna Meo aveva chiesto l'applicazione della misura cautelare in carcere.

L'avvocato Emanuele Ciuffi, che difende il 38enne, a margine dell'udienza di convalida ha affermato: "Soddisfatto che il Gip abbia accolto la mia istanza, tengo a precisare ancora una volta che la pistola non era nell'auto del mio assistito. Non è escluso che più avanti proceda con una ulteriore istanza per richiedere una misura meno afflittiva."