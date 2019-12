Formalizzato l'incarico, si esegue l'autopsia sulla salma del 57enne di Ururi

URURI. A distanza di otto giorni dal dramma avvenuto in basso Molise, si effettua oggi l’autopsia, disposta dalla Procura di Larino, sulla salma del 57enne Luigi Iacovino, il manutentore della ditta Comai che è morto durante il turno di lavoro pomeridiano di mercoledì scorso all’interno del gessificio Saint-Gobain. Dopo l'ispezione del medico legale, disposta dalla Procura di Larino, che parrebbe confermare la morte per infarto, il Pm ha optato per l’esame autoptico per scongiurare qualsiasi collegamento con la mansione svolta. L’incarico al medico legale dell’Ateneo di Foggia è stato formalizzato ieri ed è probabile che già giovedì saranno celebrati i funerali dell’operaio.