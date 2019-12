Spacciatori arrestati in centro, arriva il "grazie" dei residenti ai Carabinieri

TERMOLI. Nella conferenza stampa alla compagnia Carabinieri di Termoli non è stata di certo svelata la via del centro dove la coppia di spacciatori di marijuana ed eroina è stata sorpresa e arrestata dai militari dell’Arma.

Tuttavia, poco dopo la nostra diretta Facebookarriva da parte dei residenti di via Leopoldo Pilla – il luogo del blitz - «il ringraziamento dell'operazione svolta dai militari dell'Arma dei Carabinieri per aver riportato la legalità e serenità, assicurando alla giustizia i due pusher, questo è in breve il messaggio che si vuole trasmettere».