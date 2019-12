Cinghiale contro auto in via Montenero a San Salvo, ferito un 25enne Copyright: Vastoweb

SAN SALVO. Violento impatto nel tardo pomeriggio di oggi in territorio di San Salvo. Una Bmw serie 1 ha centrato in pieno un cinghiale mentre stava percorrendo via Montenero.

Alla guida della vettura un giovane di 25 anni di Montenero di Bisaccia. Quest'ultimo è stato accompagnato presso l'ospedale San Pio di Vasto per ricevere le cure del caso, ma non ha riportato ferite preoccupanti.

L'ungulato è morto sul colpo dopo l'incidente, l'auto ha riportato ingenti danni nella parte anteriore. Per la rimozione è stato necessario l'intervento di un carro attrezzi. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di San Salvo.