"Una pronta guarigione all'equipaggio e alla paziente dell'ambulanza coinvolti nell'incidente"

TERMOLI. Arriva subito la chiosa del sindacalista Giancarlo Totaro sull’incidente di ieri avvenuto a San Massimo. Per il presidente della Fimmg-118, «I medici del 118 manifestano l'augurio di una piena e pronta guarigione all'intero equipaggio e alla paziente dell'ambulanza incorsi nell'incidente avvenuto nei pressi di San Massimo impegnato nel trasporto di una paziente affetta da "ictus" dall'ospedale di Isernia a quello di Campobasso .

Un evento tragico che deve far riflettere sui rischi delle professioni legate alla emergenza-urgenza troppo spesso sottovalutati o dimenticati.

Pur non essendo questa l'occasione ed il momento giusto ci appare evidente e doveroso sottolineare sommariamente ,che così come si prospetta il nuovo POS 2019-2019 con i tagli agli ospedali periferici ,si intensificheranno il numero di trasporti di pazienti da un ospedale all'altro aumentando statisticamente il rischio di incidenti di questo tipo.

Se si chiudono reparti e ospedali automaticamente dovranno aumentare i trasporti ed i servizi affidati al sistema del 118 e la sicurezza ed il giusto riconoscimento economico ai professionisti che ci lavorano e tali diritti dovranno essere concretamente specificati ,riconosciuti e previsti come prioritari e contestuali alla riforma del sistema organizzativo degli ospedali previsto dal nuovo POS».

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita con la nota stampa dell’Asrem.

«Ambulanza del SET 118 coinvolta in un incidente stradale durante il trasporto verso la Stroke Unit di una paziente affetta da ictus.

L'anziana paziente e I'autista, immediatamente trasferiti su altri mezzi di soccorso tempestivamente sopraggiunti, sono stati trasportati presso il PO Cardarelli di Campobasso dove sono attualmente ricoverati.

Per entrambi è stata esclusa la presenza di lesioni traumatiche conseguenti all'evento .

Nell'incidente sono rimasti contusi lievemente anche i tre soccorritori, già dimessi con prognosi inferiore ai cinque giorni.

Dalla disamina dei dati documentali disponibili si evince che, nei pressi del bivio per il Comune di S. Massimo SS 87, proveniente dal comune di Roccamandolfi, in concomitanza con I'insorgenza di un improvviso grave malore accusato dall'autista, l'ambulanza che trasportava la paziente in direzione della Stroke Unit del PO Cardarelli, urtava il guardrail della carreggiata opposta.

La documentazione disponibile, inoltre, conferma che le prestazioni erogate ai pazienti sono state efficaci e che le tempistiche relative al soccorso, seppur in una condizione di assoluta eccezionalità, sono in linea con gli standard di quanta appropriatezza e sicurezza previsti dai Sistemi di emergenza».