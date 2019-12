Precipitazioni e venti di burrasca: allerta gialla della Protezione civile

▪ Vista la Dgr n° 78 del 19.02.2018 “Sistema di Allertamento Multi-Rischio della Regione Molise”; ▪ Visto il Protocollo d’intesa tra la Regione Molise e le Prefetture di Campobasso ed Isernia per la gestione del sistema di allertamento regionale multirischio della Regione Molise del 21.05.2019; ▪ Visto e tenuto conto del Bollettino di Vigilanza emesso dal Centro Funzionale Decentrato del Molise in data odierna; ▪ Preso atto dei più recenti aggiornamenti dei modelli meteorologici di riferimento delle valutazioni del Centro Funzionale e delle comunicazioni per le vie brevi del Centro Funzionale Centrale-Area Meteo;

DALLA TARDA MATTINATA DI OGGI, VENERDI’ 13 DICEMBRE 2019 E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SI PREVEDONO: FENOMENI PREVISTI VENTI DI BURRASCA CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SOPRATTUTTO NEI TERRITORI OCCIDENTALI. PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE CON QUANTITATIVI SIGNIFICATIVI SULLA ZONA CENTRO-OCCIDENTALE. I FENOMENI POTRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA’, ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. DICHIARA UNA ALLERTA GIALLA.

ATTIVA UNA FASE OPERATIVA REGIONALE DI “ATTENZIONE” SCENARI DI EVENTO E DANNO PREVISTI Scenario di danno “Rischio idrogeologico e per temporali” Si possono verificare fenomeni localizzati di: -scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. - instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici particolarmente critici; - frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; - significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; - innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, etc.). Caduta massi. Scenario di danno VENTO E MOTO ONDOSO Possibili danni alle coperture degli edifici abitativi e produttivi (tegole, comignoli, antenne), alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e similari), agli immobili produttivi (capannoni, allevamenti, complessi industriali, centri commerciali) ed agli impianti od alle infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e similari e strutture balneari in particolare durante la stagione estiva). Possibili limitazioni o interruzioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e difficoltà di circolazione per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o comunque mezzi di maggior volume. Possibili cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria.