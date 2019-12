Morto annegato il conducente dell'auto caduta in mare, salma recuperata dai sub al porto

TERMOLI. Non c'è stato nulla da fare, purtroppo. Il conducente dell'auto, un Renault Kangoo caduto in mare, è morto annegato. Dramma nella serata gelida e ventosa di Termoli. Nel tratto finale del porto, accanto ai Cantieri navali, il veicolo di colore grigio è caduto in mare e l’uomo alla guida è morto annegato. A dare l’allarme poco prima delle 21, una donna, che ha visto l’auto affondare nell’acqua. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, sommozzatori e Capitaneria di Porto, Polizia e 118, coi volontari della Misericordia in ambulanza. Purtroppo, appena si sono immersi, i sub hanno potuto solo riportare a terra il cadavere del conducente. Si tratta di un 76enne.