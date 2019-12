Malore stronca a Fraine il presidente dell'ambito della caccia Bruno Arielli

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Sgomento a San Giacomo degli Schiavoni per la scomparsa prematura di Bruno Arielli, 61enne presidente dell'Ambito territoriale di caccia di Termoli. Era assieme a un suo amico d'infanzia, quando mentre parlava assieme a lui, vicino alle auto, si è accasciato al suolo, stroncato da un malore. Era in compagnia anche di altri amici incontrati lì durante una passeggiata. La trasferta era per andare a cercare tartufi, ma non si trovavano nel bosco, come invece parso appena si è sparsa la notizia. Il suo amico ha tentato di rianimarto, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto forze dell'ordine e 118. La magistratura vastese ha autorizzato, dopo un sopralluogo del medico legale, la rimozione del corpo.