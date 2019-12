Rapina e arresti, Caporicci dice grazie all'Arma: ma nella notte un altro furto

PORTOCANNONE. A poche ore dall'arresto dei 3 rapinatori, grazie alla brillante azione investigativa condotta dai militari dell'Arma della compagnia di Termoli e della stazione di Campomarino, giunge un messaggio, articolato, di ringraziamento ai Carabinieri su quanto avvenuto ieri dal sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci.

«Quando, ieri mattina, sono stato raggiunto dalla notizia della rapina alle Poste, compiuta in pieno giorno e in pieno centro, le prime sensazioni che ho avvertito sono state rabbia e sconforto, anche alla luce delle diverse segnalazioni di pericolo da me effettuate in varie sedi.

Certo l'immediata individuazione dei responsabili da parte dei Carabinieri è stata davvero un'ottima notizia e per questo facciamo i complimenti agli uomini dell' Arma per la loro professionalità, con un grazie particolare ai comandanti Ficuciello, a capo della Compagnia di Termoli e al luogotenente D'Amico, alla guida della Caserma di Campomarino. Detto questo non si può certo fermarsi a cantare vittoria o ad abbassare la guardia (lo dimostra ancora una volta purtroppo, l'ennesimo furto, questa volta di un mezzo da lavoro, perpetrato nella notte appena trascorsa ai danni di un impresa edile presso il deposito adiacente l'abitazione del titolare). Resta infatti assolutamente necessario non derubricare ad una situazione di normalità, il contesto sicurezza del nostro territorio che, per l'assenza di un presidio fisico dei Carabinieri o di Polizia Locale, o di un minimo sistema di videosorveglianza, (per il quale abbiamo predisposto da due anni un progetto esecutivo, ma senza riuscire ancora a reperire le risorse per la sua installazione) rappresenta comunque un anomalia assoluta per un Comune delle dimensioni di Portocannone.

Il mio compito quale sindaco, è quello di non far mai scendere l'attenzione su questa vicenda ed è quello che senza ombra di dubbio continuerò a fare.