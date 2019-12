Ladro seriale, un 25enne arrestato dalla Polizia: finisce in carcere

TERMOLI. Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Termoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Campobasso, nei confronti di un giovane molisano, di 25 anni, residente a Termoli.

L’uomo riconosciuto colpevole di furto in abitazione, aggravato, continuato e in concorso con terzi perpetrato a Termoli, risultagià gravato da precedenti di polizia per stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio. Lo stesso, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Larino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.