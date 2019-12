Convalidati gli arresti dei 3 rapinatori dell'ufficio postale di Portocannone

TERMOLI. Arrestati a tempo di record dai Carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Campomarino, sono comparsi ieri dinanzi al gip del Tribunale di Larino i tre rapinatori che venerdì scorso hanno seminato scompiglio all'ufficio postale di Portocannone, portando via mille euro, poi rinvenuti e recuperati dai militari dell'Arma.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato i tre arresti, disponendo per il 50enne termolese la custodia cautelare in carcere e spedendo i due giovanissimi che risiedono a Campomarino ai domiciliari.

Si è trattato di una indagine lampo, basata su raccolta, osservazione ed sviluppo dei dati. Infatti, l’accurato esame della scena del crimine, le attività informative e di ricerca degli indizi compiute nell’immediatezza del fatto e, soprattutto, la rapidissima e sapiente elaborazione dei pochi ma utili dati in possesso, hanno condotto i Carabinieri in un brevissimo lasso di tempo alla risoluzione del caso e a scoprire i responsabili della rapina in concorso compiuta ai danni dell’Ufficio Postale di Portocannone. I tre giovani, due residenti a Campomarino e uno di Termoli già noto ai Carabinieri, sono stati subito rintracciati e sottoposti a controllo. Le immediate perquisizioni effettuate dai militari hanno permesso di rinvenire denaro contante, corrispondente alla somma asportata in mattinata dall’Ufficio Postale e altro materiale riconducibile all’attività criminosa consumata poco prima a Portocannone. La somma recuperata è stata sottoposta a sequestro e potrà essere restituita al responsabile dell’Ufficio Postale di Portocannone.



Nel corso delle perquisizioni rinvenute e sequestrate anche delle sostanze stupefacenti.