Disgrazia nel porto, la ricostruzione della dinamica al vaglio della Capitaneria

TERMOLI. Non è ancora definitivamente conclusa la vicenda relativa all’incidente mortale che venerdì sera visto il 76enne Giuseppe Tumini terminare in mare, al porto di Termoli, nel tratto di banchina tra i Cantieri navali e l’area dell’imbarco per le Tremiti, al volante della sua Renault Kangoo.

I militari della Capitaneria di Porto di Termoli stanno accertando la dinamica esatta del drammatico sinistro, che ha portato il veicolo ad affondare in mare e il suo conducente ad annegare. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un malore che avrebbe potuto cogliere il 76enne al volante. Attenzione da parte dei militari della Guardia costiera termolese anche a un precedente di qualche ora, dove una vettura analoga è finita dentro la rotatoria in via Corsica, all’incrocio del vecchio ospedale.

La Kangoo, tuttavia, non è sotto sequestro, ma risulta ancora parcheggiata sul piazzale del porto, dove è stata depositata dalla gru dei Vigili del fuoco con cui è stata ripescata dalle acque. Ricordiamo che la salma dell’anziano è stata subito restituita ai familiari, senza successivi accertamenti medico-legali, coi funerali celebrati domenica a mezzogiorno alla chiesa del Carmelo.