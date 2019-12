Inchiesta della Guardia di Finanza su street control e autovelox: sentiti i Vigili urbani

TERMOLI. Non è passato inosservato ieri l’insolito transito di agenti della Polizia municipale di Termoli ieri su via Fratelli Brigida. Non che non la percorrano quotidianamente, essendo una delle arterie nevralgiche del centro cittadino. Stavolta, però, c’era una ragione diversa. Come abbiamo annunciato due giorni fa, c’è una inchiesta aperta dalla Guardia di Finanza della compagnia di Termoli, che si è attivata dopo la presentazione di un esposto alla Procura di Larino.

Nel mirino degli inquirenti e delle Fiamme gialle accertare cosa stia accadendo nel contratto di servizio dello street control e anche su altri aspetti, che per ora non sarebbero ancora emersi, anche perché l’azione investigativa è coperta da segreto d’ufficio. Una dozzina le convocazioni, non solo di Vigili urbani, ma anche di chi ha funzioni direttive, sia del Corpo della Polizia locale, che amministrative. Nei giorni scorsi militari delle Fiamme gialle sono intervenuti in municipio ad acquisire degli atti.