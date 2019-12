Inversione a U sulle strisce pedonali in via Asia: il pericolo

TERMOLI. Un pericolo dettato dalla condotta poco rispettosa del codice della strada e dalla frettolosa guida con cui sempre più spesso gli automobilisti si spostano in giro per la città. Da un nostro assiduo lettore, dallo spiccato senso civico, arriva la segnalazione che in via Asia, dinanzi all’ingresso del liceo classico Perrotta, c’è chi fa inversione sulle strisce pedonali, mettendo a rischio sia pedoni, studenti e passanti, sia gli altri conducenti più ligi a rispettare le norme.

In particolare, il flusso sarebbe quello proveniente dalla piscina comunale, in direzione via America. Solo per risparmiare evidentemente poche decine di metri. Il nostro lettore chiede al Comune di Termoli l'apposizione di un birillo, per evitare questa manovra proibita.