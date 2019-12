TUFILLO. Grande paura oggi sulla Trignina per 2 sorelle di Guardiabruna che hanno perso il controllo della loro Volkswagen Polo e si sono schiantate contro il guardrail dopo aver invaso l'altra corsia.

L'incidente è avvenuto al Km. 57.600, in territorio di Tufillo, intorno alle 11. Le donne ferite sono: F. M. V. di anni 55 che era al volante e G.V di anni 49. Entrambe sono state trasportate presso il Pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Vasto per ricevere le cure de caso, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

L'utilitaria tedesca su cui viaggiavano, in direzione Vasto, ha sbandato improvvisamente in prossimità di una curva e solo per un miracolo non è finita contro un tir che procedeva in direzione contraria.

Con ogni probabilità a causa l'incidente l'asfalto reso viscido della pioggia, anche se i Carabinieri di Celenza sul Trigno stanno accertando l'esatta dinamica.

Disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso e rilievo del sinistro.