TERMOLI. Con le ricerche in mare, al porto di Termoli, portate avanti dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, ieri di Napoli e oggi di Teramo, a 48 ore dalla denuncia di scomparsa arriva la nota con fotografia della donna scomparsa da Larino. La invia la prefettura di Campobasso.

«A seguito della comunicazione del Comando Compagnia Carabinieri di Larino in merito alla denuncia di scomparsa della signora Victorine Bucci, nata a Bededjia (Ciad), di 42 anni, residente a Larino in via De Rosa n. 9, è stato attivato il piano provinciale di coordinamento per la ricerca delle persone scomparse. La Signora è uscita di casa nella serata del 17 dicembre, a bordo di una Fiat Panda di colore rosso, per raggiungere il Comune di Termoli e, nelle prime ore del giorno successivo, si è allontanata dall’abitazione ove aveva pernottato, senza dare più notizie di sé. Sono stati messi in campo tempestivamente interventi, ancora in corso, con uomini e mezzi delle Forze di Polizia, della polizia locale, del Comando dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto di Termoli, con il concorso di squadre divolontari del Servizio di protezione civile regionale. Per un supporto nelle ricerche si prega di dare ampia diffusione alla foto- qui a margine- della persona in questione.

Si riporta anche la descrizione sommaria della scomparsa:

altezza mt 1,72;

corporatura robusta;

capelli corti neri;

occhi neri.

L’ultima volta che è stata vista indossava blue jeans, cappotto lungo nero e stivali con tacco scuri. Chiunque individui la suddetta persona è pregato di contattare il n.112».