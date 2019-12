CASTIGLIONE MESSER MARINO. Due ragazzi di 15 anni, di origini molisane, la scorsa notte intorno alle 2 sono finiti in una scarpata con il loro tre ruote. Si tratta di una Ape Car 50.

L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Castiglione Messer Marino a Montazzoli. Il mezzo su cui viaggiavano è stato protagonista di un tremendo volo. I due giovani sono stati trasferiti a Chieti perché hanno riportato ferite importanti.

Per recuperarli è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Vasto. Al loro arrivo uno era stato già tirato fuori, mentre per l'altro è stato necessario l'utilizzo di corde in quanto la pendenza era di circa 20 metri dalla strada.

Sul posto anche i sanitari del 118 e i Carabinieri.