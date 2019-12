Rubano una Panda in centro, ritrovata subito dai Carabinieri in via XX settembre

TERMOLI. Svegliato nel cuore della notte dai militari del nucleo radiomobile dell’Arma dei Carabinieri che gli hanno comunicato l’avvenuto recupero della sua Fiat Panda di colore chiaro, avvenuta poco prima.

Parliamo di un insegnante termolese, che non si era nemmeno avveduto del furto subito a opera dei soliti ladri che pullulano sulla costa e che mietono vetture da smontare o spedire altrove, se non peggio, esercitando il metodo del cavallo di ritorno.

Tuttavia, la vigilanza stretta che i Carabinieri della compagnia di Termoli stanno garantendo sul territorio, rende loro la vita difficile.

La Panda era stata rubata in centro e poi spostata in via XX settembre, dove i militari dell’Arma l’hanno individuata, forse era pronta per essere portata via, ma l’arrivo repentino dei Carabinieri ha guastato i piani dei malviventi, costretti ad abbandonare la macchina.

Dopo i controlli di rito al terminale, il personale del radiomobile di via Brasile si è così recato a casa del derubato, per fornirgli il lieto fine, anche se la denuncia di furto nemmeno era stata formalizzata, poiché non ancora scoperto.

Sempre più spesso le forze dell’ordine vengono insospettite dalla presenza auto parcheggiate evidentemente in modo distratto e inconsueto, così rapidamente verificano i dati del mezzo e accertano l’identità dell’intestatario, scoprendo che il veicolo era stato sottratto.

Senza sosta, dunque, proseguono i controlli del territorio da parte degli uomini dell’Arma per la difesa del bene comune, specie in un periodo così delicato come quello natalizio, dove la frenesia degli acquisti, di visite e un movimento di persone e mezzi superiore alla norma, rappresenta occasione di maggiore successo per i delinquenti, da qui la necessità di fronteggiare e difendere la costa con massiccio impiego di pattuglie e disponendo sempre controlli maggiori.