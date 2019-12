TERMOLI. Falso allarme in largo Martiri delle Foibe nella mattinata di oggi. Un cittadino nota sulle scale adiacenti l'ingresso del municipio un passeggino buttato all'aria con delle coperte di lana al suo interno.

Lo scrupolo dicoscienza lo ha portato a pensare al peggio, visto che lì ci sono due grossi contenitori di abiti usati e non ci ha pensato due volte a chiamare Polizia municipale e Vigili del Fuoco che arrivati sul posto non hanno perso tempo ad aprire i due contenitori che per fortuna non contenevano nulla di brutto, a cui il passeggino potesse far pensare. Tutto è bene quel che finisce bene, ma i cassonetti sono stati chiusi dai vigili del fuoco per sicurezza.