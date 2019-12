70enne derubata del portafogli al mercato del martedì

TERMOLI. Spiacevole disavventura per una signora di 70 anni, che stamattina è stata derubata del suo portafogli al mercato del martedì in via Maratona.

La donna, in seguito all'accaduto, era comprensibilmente in stato di agitazione ma fortunatamente non si è reso necessario il trasporto presso il nosocomio termolese.