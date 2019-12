Il vaso rotto in piazza Sant'Antonio Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. C’è chi a Natale non è preda di buoni sentimenti, ma solo di stupidaggini. Una letterina a Babbo Natale ci vorrebbe per farli rinsavire, vandali e giovinastri da strapazzo che l’unico metodo che hanno per divertirsi e segnalarsi al mondo è quello di arrecare danno al patrimonio altrui, o meglio all’arredo urbano che è di tutti noi.

L’ufficio tecnico aveva da poco restaurato la balaustra di piazza Sant'Antonio facendola tornare al suo colore storico, ma il messaggio di auguri degli imbecilli è stato quello di danneggiarli e rovinarli, spaccando vasi appena risistemati e colorati.

Non vediamo davvero l’ora che la videosorveglianza entri in funzione a Termoli e che oltre a fungere da deterrente, possa individuare colpevoli e responsabili stangandoli senza pietà, perseguendoli penalmente e inseguendo il risarcimento danni.