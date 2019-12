Si allontana per andare a pesca, le ricerche di un medico 60enne tra Molise e Abruzzo

CAMPOBASSO. Ancora non risolve il mistero della sparizione di Victorine Bucci, la 42enne ormai svanita nel nulla da una settimana, che le forze dell’ordine e Vigili del fuoco della provincia di Campobasso e non solo, ma anche quelle dell’Abruzzo sono alla ricerca di un medico 60enne, originario di Morrone del Sannio, che abita e lavora nel capoluogo.

E’ sparito anche lui da ieri, come denunciato dai familiari, che non l’hanno visto rientrare per il cenone della Vigilia di Natale.

Aveva informato i familiari che si sarebbe spostato in Abruzzo, nella zona di Vasto, a pescare. Infatti, l'ultimo avvistamento è quello al terminal bus di Campobasso, con borsa e canne da pesca. Fino ad ora non si è riuscito ad agganciare il segnale del suo cellulare, come se non l’avesse con sé oppure se lo tenesse spento.