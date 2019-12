Rientrato a casa il medico 60enne che aveva fatto perdere le sue tracce

TERMOLI. E' rientrato a Campobasso il 60enne che ieri aveva fatto perdere le sue tracce (Leggi). Si tratta di B.A., un medico originario di Morrone del Sannio ma residente nel capoluogo molisano.

Le sue ricerche si erano estese fino all'Abruzzo da un lato e a Chieuti dall'altro. Coinvolte nelle operazioni le forze dell'ordine, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.

Fortunatamente nella tarda serata di oggi è arrivata la lieta notizia del suo ritrovamento che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ad amici e parenti.

L'allarme era scattato quando non era stato visto rientrare per il cenone della Vigilia di Natale. L'uomo prima di far perdere le sue tracce aveva informato i familiari che si sarebbe spostato in Abruzzo, nella zona di Vasto, a pescare.