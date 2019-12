Rubano un'auto in provincia di Chieti, recuperata alla Marina di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. E’ periodo di caccia alle Fiat Panda (anche nuove, oltre che vecchie) e un secondo modello di questo veicolo, dopo quello recuperato pochi giorni fa in via XX settembre a Termoli, rubato precedentemente in provincia di Chieti, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario dai Carabinieri della compagnia di Termoli e della locale stazione di Montenero di Bisaccia, che in questo periodo si stanno dedicando particolarmente a questa tipologia di reati contro il patrimonio.

L’intervento è avvenuto nella serata di ieri, nella località della Marina di Montenero di Bisaccia.

Il furto in territorio teatino era avvenuto 3 settimane fa.

Continuano incessanti le attività di contrasto ai furti di auto in tutto il basso Molise, ad opera dei militari dell’Arma, anche per garantire un periodo di festività natalizie quanto più sereno e tranquillo possibile.