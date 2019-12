In stato confusionale mentre è alla guida sulla statale 16, donna soccorsa al Lido

CAMPOMARINO LIDO. Giornata di Santo Stefano da brividi per una donna che è andata in stato confusionale mentre era al volante della sua auto nel tratto molisano della statale 16, in territorio di Campomarino Lido.

Sul posto, dopo le segnalazioni del caso, sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e una pattuglia del commissariato di Polizia di Termoli.

La 34enne, G. A. le sue iniziali, si era accostata e addormentata nella macchina. E' stata trasportata per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.