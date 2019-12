TERMOLI. Attorno alle 18:45 un uomo è stato investito su viale Pertini, sul tratto davanti al centro commerciale "La Fontana". Sul posto la Polizia locale e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasportato in ambulanza il ferito al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Si tratta del 72enne G. C., per lui, che era in stato di incoscienza, sospette fratture del bacino e degli arti inferiori.