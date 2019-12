E' morto l'anziano investito in via Pertini

TERMOLI. Un improvviso peggioramento, un trasferimento d'urgenza alla Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo e poi il decesso. E' morto l'anziano investito nella serata di ieri in via Pertini. Si tratta di Gennaro Cuoco, aveva 76 anni (classe 1943). Complicazioni avvenute in tarda serata, ieri, col trasferimento a mezzanotte e mezza, ma nemmeno i medici dell'attrezzato ospedale garganico hanno potuto far nulla.