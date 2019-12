Rientrerà domani il feretro di Gennaro Cuoco, s'indaga per omicidio stradale

TERMOLI. Non ci sarà autopsia sulla salma del 76enne Gennaro Cuoco, l’anziano travolto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso su viale Pertini da una Opel Corsa guidata dal 56enne F. D. C. Nonostante sulle prime non sembrasse in pericolo di vita, ma solo con fratture al bacino e agli arti inferiori, il 76enne è peggiorato improvvisamente nella tarda serata di venerdì, a causa di un ematoma comparso vicino alla tempia, che ha necessitato un trasferimento d’urgenza alla Casa sollievo della sofferenze di San Giovanni Rotondo. Lì, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla e prima della mattina il pensionato è deceduto.

Il Pm della Procura di Larino Ilaria Toncini non ha ritenuto di far eseguire l’autopsia, si è limitata a disporre l’ispezione cadaverica esterna e acquisire la cartella clinica e il referto del decesso. Cuoco era stato investito nel tratto davanti al centro commerciale "La Fontana". Sul posto la Polizia locale e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, che l’hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Il feretro ritornerà a Termoli con ogni probabilità domani. La Procura ha ora aperto un fascicolo per omicidio stradale e l’auto è stata sequestrata.