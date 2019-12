Colpo di fucile al torace fatale al cacciatore, si farà l'autopsia sulla salma del 64enne

GUARDIALFIERA. E’ stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli la salma del 64enne Felice Nicola Fratamico, il cacciatore di Guardialfiera ucciso tragicamente nel pomeriggio di ieri durante una battuta di caccia al cinghiale tra una decina di appassionati dell’attività venatoria.

Si erano radunati in agro di Guardialfiera, nel versante verso Lupara, in contrada Camarda.

Accidentalmente, dopo essersi sparsi sul territorio prescelto, un colpo di fucile ha raggiunto al torace il 64enne Felice Nicola Fratamico, coltivatore diretto molto noto in paese, da poco in pensione. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino e i medici della postazione del 118 di Castelmauro, che hanno solo potuto constatare l’avvenuto decesso. Immediatamente informata la Procura, col Pm d turno Ilaria Toncini, che ha autorizzato la rimozione della salma, poi ricomposta all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, disponendo contestualmente l’autopsia.

Ci saranno da fare anche esami balistici e la ricostruzione della scena, anche perché va individuata l’arma che ha stroncato la vita di Fratamico.

Non tutti erano di Guardialfiera, c’è anche chi proveniva dal capoluogo nel gruppo di cacciatori. Il 64enne era stato anche Nonno Vigile e aveva prestato servizio d’ordine in diverse manifestazioni pubbliche.