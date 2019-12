Gatto ferito alla bocca col petardo, in via Polonia Vigili urbani e veterinario Asrem

TERMOLI. E' da comprovare, ma quello che ha denunciato una signora che si occupa da 58 anni di colonie feline e di mici è davvero raccapricciante. Dal civico n. 27, la signora I. P. ha chiamato i Vigili urbani e il servizio veterinario dell'Asrem poiché un gatto sarebbe stato ferito con un petardo alla bocca, che sanguinava.

Il micio ovviamente anche all'arrivo delle forze dell'ordine, evidentemente spaventato e atterrito, non si è fatto prendere, e si è rifugiato poi in una cuccia della colonia felina della zona.

Il misfatto sarebbe avvenuto vicino al campo di basket di via San Marino. «Sono esperta di gatti e la ferita che aveva il gattino non può essere causata da un investimento, non aveva la mandibola fratturata, ferite di quel tipo sono tipiche di un petardo». Un brutto episodio, che denota vandalismo e inciviltà.