Incidente stradale per Uccio De Santis, doveva essere ospite a San Salvo Marina

SAN SALVO. Ieri sera il comico pugliese Uccio De Santis sarebbe dovuto essere ospite a San Salvo Marina, ma un incidente ha fatto saltare i suoi piani.

Queste le sue parole per rassicurare i fan:

"In tanti mi avete scritto preoccupati per l’incidente che ho avuto nel pomeriggio ( ore 16.51 ) .. certo vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere .. ringrazio il signore che mi vuole ancora in vita .. ringrazio tutti voi che mi volete bene .. chiedo scusa a tutto il pubblico che mi aspettava a San Salvo Marina al Panfilo ( erano davvero tanti ) e a tutti gli amici di Trani che avrei dovuto raggiungere dopo la mezzanotte.. ne avrò per un po’ ma sono strafelice di poterlo raccontare ... un abbraccio a tutti e spero che sia per tutti un fantastico 2020".