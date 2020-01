Via delle Tamerici, danni ai garage di una palazzina

TERMOLI. Quando arrivano direttamente dai residenti, notizie di furti o danneggiamenti assumono un connotato maggiormente emergenziale, come nel caso di via delle Tamerici oggi.

«I residenti di una palazzina di via delle Tamerici ieri hanno notato che tutti i garage della corsia sono stati danneggiati da estranei: sono stati allargati i fori d'aerazione, presumibilmente per fare una perlustrazione di ciò che ci fosse all'interno di essi.

Purtroppo nei giorni di festa, con le case spesso vuote, "certa gente" gira con maggior tranquillità.

I residenti si chiedono se i segni trovati sono di una ispezione preventiva o di una azione non andata a buon fine (magari non avendo trovato nulla di loro interesse). Sono state allertate le forze dell'ordine, confidando in un maggiore controllo e sperando che non accada nulla di peggio dato che nella stessa zona ogni anno durante le feste di natale si registrano incursioni di ladri».