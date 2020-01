In giornata l'autopsia sulla salma del cacciatore ucciso dal colpo di fucile

GUARDIALFIERA. Sono trascorsi ormai 7 giorni dal tragico incidente di caccia costato la vita al 64enne Felice Nicola Fratamico. Conferito dal Pm Ilaria Toncini della Procura di Larino l’incarico al medico legale dell’ateneo di Foggia, che oggi eseguirà l’autopsia sulla salma del cacciatore pensionato, ucciso da un probabile colpo di rimbalzo di fucile al torace. Com’è noto, la Procura frentana ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, anche se non risulta indagato nessuno al momento. Dopo l’esecuzione dell’esame autoptico, il magistrato potrà dare il nulla osta alla sepoltura e così restituire il feretro alla famiglia, per la celebrazione dei funerali.