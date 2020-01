E' morta la 70enne investita in viale Padre Pio

TERMOLI. Non ce l'ha fatta la donna investita stamani, poco dopo le 9, all'incrocio tra viale Padre Pio e viale San Francesco, di fronte alla pizzeria Gioconda. M. D. V., queste le iniziali, era giunta in condizioni disperate al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, in coma profondo. Si stava valutando un estremo tentativo di trasferimento verso un reparto più attrezzato, ma poi è sopraggiunto il decesso della signora 70enne (classe 1949).