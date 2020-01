TERMOLI. Bestie (senza mancare di rispetto agli animali) in servizio permanente effettivo a Termoli, se non sono petardi da far esplodere in bocca a un micio, sono arredi urbani e proprietà altrui da danneggiare. Durante le feste, complici le vacanze di Natale, ci si intrattiene nottetempo in giro e spesso, con fumi e alcol che vengono abusati, poi ci si scatena.

E’ quanto avvenuto nella notte scorsa in via XX settembre, dove sono stati compiuti atti divandalismo gratuito, anche in via Marconi. Piante di ulivo scavate nel tronco, pezzi di marmo divelti e coperchi di contatori di gas buttati in aria, insomma raid notturno dei soliti noti.