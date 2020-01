Infortunio mortale alla Sevel, perde la vita un operaio di 26 anni

ATESSA. Mattinata tragica, infortunio sul lavoro mortale allo stabilimento Sevel della val di Sangro. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi al settore Lastratura, presso l'Ute 1.

L'area di lavoro è stata transennata e sgomberata, in attesa delle disposizioni del magistrato competente. A perdere la vita un giovane operaio, di 26 anni, che stava eseguendo manutenzione per conto della Comau ed è rimasto schiacciato da un supporto in ferro. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 Abruzzo da Pescara, ma i medici non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso. Indagano i Carabinieri della compagnia di Atessa. Secondo infortunio mortale alla Fca in Italia, dopo il 40enne di Cassino a ottobre.

Il 26enne è rimasto schiacciato da un elevatore che movimenta le fiancate sinistre del Ducato, mentre stava sostituendo dei tiranti dell'elevatore che gli caduto addosso.